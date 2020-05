Stage e tirocini extracurricolari: modalità di svolgimento e regole da rispettare

Con l'avvio della Fase 2 e nel dettaglio dall'appena trascorso 18 maggio, in Friuli Venezia Giulia è consentito l’esercizio degli stage e dei tirocini extracurricolari nel territorio regionale. Sono stati attivati i nuovi percorsi di tirocinio extracurricolare in presenza, a distanza o in formula mista. Sarà possibile quindi riprendere, anche in presenza e con le stesse modalità, i tirocini extracurricolari sospesi a causa dell'emergenza Covid-19 presso tutti i soggetti ospitanti che svolgono attività produttive nei settori non sospesi ai sensi del DPCM 22 marzo 2020 con successive modifiche e integrazioni e del DPCM 26 aprile 2020.

Tirocini in presenza

Lo svolgimento dei tirocini potrà avvenire a condizione del rispetto delle norme di sicurezza previste per tutelare la salute di cittadini e studenti. Dunque, gli spazi nei locali del soggetto ospitante dovranno essere organizzati in modo adeguato da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione; e devono essere adottate tutte le misure organizzative di prevenzione e protezione previste. Per maggiori informazioni consultate la pagina dedicata sul sito web della Regione Autonoma FVG, Ordinanza Regione Autonoma FVG 17 maggio 2020 (punto 25).

Formazione a distanza

Per quanto riguarda invece la formazione a distanza, come riportato sempre sul sito della Regione Autonoma FVG, è possibile ricondurrre il tirocinio a una modalità di svolgimento “agile”. Nel dettaglio, attraverso un Project Work si potrà richiedere:

la prosecuzione a distanza dei tirocini già in corso al momento in cui è esplosa la situazione di emergenza;

l’ attivazione a distanza di nuovi tirocini.

La modalità “agile” attraverso il ricorso al Project Work ha carattere di eccezionalità e può essere concesso solo in presenza di specifici requisiti, per maggiori informazioni e per fare richiesta consulta la pagina dedicata.