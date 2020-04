Lauree e lezioni ai tempi del Covid-19: i risultati di UniTs

Non è una novità: con il Dpcm emanato il 9 marzo 2020 ogni assembramento è stato vietato e molti settori, dal lavoro alla didattica, hanno provveduto a modernizzarsi attraverso la tecnologia per andare avanti. Se abbiamo ampiamento parlato della situazione che sta vivendo attualmente la scuola, poco abbiamo fatto per le università. In realtà, la stessa regola vale anche per queste ultime e, di conseguenza, anche per la discussione delle tesi. La laurea ai tempi del coronavirus è un evento sicuramente particolare, insieme a smart working e didattica a distanza, anche le università italiane hanno adottato soluzioni intelligenti per non abbandonare matricole e laureandi, affiancandoli e offrendo loro un servizio in streaming. Oltre alle lezioni per ogni facoltà, anche le sedute di laurea si tengono, oggi, in video/audio-conferenza.

Università degli studi di Trieste

Ecco dunque che arrivano i primi dati anche per quanto riguarda l'Università degli studi di Trieste. Come riporato sul loro sito, l'Ateneo durante l'emergenza Covid-19, dal 6 marzo, ha implementato con tempestività nuove modalità di didattica online, conseguendo da subito notevoli risultati con migliaia di collegamenti telematici per tutta la comunità accademica. A laurearsi sono stati oltre 800 studenti con discussioni di tesi online; inoltre sono stati attivati più di 4.000 insegnamenti sulla piattaforma Microsoft Teams e sono stati coinvolti 1.156 docenti con lezioni a distanza e con quasi 12.500 studenti collegati. Insomma, dei bei risultati che hanno consentito di mandare avanti gli studi. Gli utilizzatori singoli complessivi sulla piattaforma sono stati 15.755, con un picco massimo di 9.134 utenti in una sola giornata.

Teledidattica: come collegarsi

La teledidattica dell'Ateneo è visibile su questi due siti: