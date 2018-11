Ambiente: degrado nel verde a Bristie, Sos Carso al lavoro per ripulire (FOTO)

Una situazione di degrado, con bidoni arrugginiti abbandonati nella zona boschiva di Bristie, nel comune di Sgonico, è stata segnalata sulla pagina Facebook dal gruppo Sos Carso, che si sta occupando della pulizia a titolo volontario e gratuito. Per chi volesse contribuire alle loro spese, soprattutto relative alla benzina, ci sono tre "scatolette" in tre negozi in centro, a Opicina e Santa Croce:

Colorificio triestino Via Giulia: n° 6/b - Trieste

Bio Nature: Via Nazionale 45/B – Opicina

Bennigan'S Pub: 1902 Santa Croce 187