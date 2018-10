Ambiente, Scoccimarro: "All'Università di Trieste uno studio sui litorali del Fvg"

L'Università di Trieste realizzerà, per conto della Regione, uno studio e un monitoraggio morfo-sedimentologico dello stato dei litorali del Friuli Venezia Giulia finalizzato alla gestione integrata della zona costiera. Lo prevede un accordo di collaborazione, il cui testo è stato approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore all'Ambiente, Fabio Scoccimarro, e che sarà sottoscritto tra Regione e Ateneo nell'ambito della convenzione quadro tra le due realtà volta a sviluppare iniziative comuni in tema di ambiente ed energia.

Rimborso spese per l'Università

Come spiega l'assessore, ad occuparsi dello studio sarà il dipartimento di matematica e geoscienze dell'Ateneo triestino, già impegnato a promuovere la didattica e la ricerca nell'ambito delle discipline che analizzano la morfologia superficiale, la dinamica costiera e la sedimentologia marittimo-costiera e che, quindi, dispone delle risorse conoscitive, umane e materiali utili alla direzione regionale Ambiente della Regione per disporre di una quadro ampio e circostanziato a supporto delle proprie decisioni amministrative. L'accordo prevede che all'Università di Trieste sia riconosciuto un rimborso spese per l'attività svolta pari a 115mila euro.