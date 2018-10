Un grifone "danza" sopra Barcola (FOTO)

L'avvistamento (in realtà abbastanza comune in determinati periodi dell'anno come questo) è opera di Matteo Pesle, che ha condiviso l'immagine sul gruppo Misteri e Meraviglie del Carso. Tra i commenti alla foto: "Capita di vederlo arrivare dal Carso. Che meraviglia"