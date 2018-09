Ambiente, Giacomelli (FdI): «Preoccupanti condizioni del rio Fugnan a Muggia»

«Sono ormai diversi anni che il rio Fugnan, un piccolo torrente che scorre sotto Muggia, versa in preoccupanti condizioni. Il fenomeno è stato evidenziato dalle recenti analisi di Legambiente che, grazie al progetto Goletta Verde, ha nuovamente rilevato lo stato di inquinamento della foce. Un problema che Fratelli d'Italia non intende ignorare».

Ad affermarlo è il consigliere Claudio Giacomelli (FdI/An) che aggiunge di voler portare questo problema all'attenzione della Regione e dell'assessore Fabio Scoccimarro: «come Fratelli d'Italia ci impegniamo in Regione e in Comune a presentare delle interrogazioni ogni due mesi, per sapere quali siano i dati di inquinamento di questo torrente. Le carte di Fratelli d'Italia non resteranno nei cassetti, perché i muggesani hanno diritto di sapere».

«A quanto pare, l'opera di bonifica è già in corso - aggiunge Giacomelli -, e i lavori di Acegas dovrebbero risolvere una volta per tutte l'inquinamento: noi vogliamo sperarlo però, dopo sette anni che a Muggia dicono che questo problema sarà risolto, non ci fidiamo tanto».

Infine sull'interessamento della Regione il capogruppo di FdI/An ha così concluso: «Ogni giorno vedo la Regione occuparsi dei problemi di piccolissimi comuni del Friuli, dico che anche Muggia deve essere un comune di serie A, un comune di cui la Regione si occupi».