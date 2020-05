Insolito avvistamento in zona industriale, raro esemplare di Ibis Eremita a Dolina (VIDEO)

Un esemplare di Ibis eremita è stato filmato questa mattina nel territorio del comune di San Dorligo della Valle/Dolina. A pubblicare il video è stato Marco Bovenga sulla pagina Facebook Misteri e Meraviglie del Carso anche se, ad onor del vero, il suo avvistamento in zona risale almeno al 5 maggio, data in cui il naturalista Nicola Bressi aveva twittato alcuni scatti che ritraevano lo splendido esemplare sul suo profilo. "Un raro Ibis Eremita si è posato su un davanzale nell'area industriale di Trieste - scriveva Bressi-. La sorpresa non è così inaspettata: questa specie in Europa è salva solo grazie agli zoo, che li stanno rieducando a vivere liberi".