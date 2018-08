Legambiente: Goletta Verde a Muggia per monitorare qualità acque

Quest’anno la Goletta ha tra le priorità anche quella di affermare il ruolo centrale del Mediterraneo nelle politiche di accoglienza e integrazione, affinché recuperi il suo ruolo di cerniera tra culture e mondi che cooperano. Al centro della tappa di Goletta Verde il beach litter e marine litter, che continuano a invadere le spiagge e a finire in mare.

Si collegano alla Goletta le altre iniziative estive promosse da Legambiente come “Usa e getta? No Grazie”, la nuova campagna di informazione e sensibilizzazione contro l’uso di materiali monouso in plastica come piatti, stoviglie, bottiglie e bicchieri e Clean Sea Life, la campagna di sensibilizzazione per la riduzione dei rifiuti marini che unisce subacquei, pescatori, diportisti, bagnini, bagnanti, ragazzi e tutti i cittadini nella difesa del mare attraverso la prevenzione e la pulizia di coste e fondali.

Il programma completo della Goletta Verde a Muggia:

Sabato 11 agosto, ore 10, sala Millo, Piazza della Repubblica 4: Convegno “Emergenza mare: conoscere per agire”.Legambiente organizza il convegno con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Muggia. Al centro del dibattito le emergenze legate allo stato di salute dei nostri mari, a partire dalle plastiche in mare, le specie aliene e le criticità presenti nel settore della pesca, nel quadro delle politiche europee e alla luce delle più recenti ricerche scientifiche.

Intervengono:

Laura Litteri, Assessore all’Ambiente del Comune di Muggia

Katiuscia Eroe, Portavoce di Goletta Verde

Paola del Negro, Direttore della Sezione Oceanografia dell'OGS

Patricija Mozetič, Direttore della Morska biološka postaja Piran (Slovenia)

Nicola Bettoso, Biologo ARPA FVG

Valentina Bernarello, ricercatrice Ispra

Eugenia Pasanisi, ricercatrice Ispra

Modera:

Andrea Wehrenfennig, presidente di Legambiente Trieste

Sabato 11 agosto, dalle 18 alle 20.30, i cittadini possono visitare la Goletta presso il molo Caliterna



Domenica 12 agosto, ore 11, loggia comunale:

Conferenza stampa di presentazione dei risultati del monitoraggio di Goletta Verde.

Intervengono :

Laura Marzi, Sindaco di Muggia

Laura Litteri, Assessore all’Ambiente del Comune di Muggia

Katiuscia Eroe, Portavoce di Goletta Verde

Luca Marchesi, Direttore generale di Arpa FVG

Claudia Orlandi, Arpa FVG

Sandro Cargnelutti, Presidente di Legambiente FVG