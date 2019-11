Le meraviglie nei cieli di casa nostra, rinnovata anche quest'anno la "magia" delle gru in migrazione

Sono molte le persone che in questi giorni di fine novembre alzando gli occhi al cielo si ritrovano ad osservare una lunga v in movimento accompagnata da un verso curioso. In questo periodo dell'anno infatti, centinaia di gru passano sopra il territorio della provincia di Trieste, intente nella consueta e stagionale migrazione. Il video è stato girato da Marina Bassi ed è stato pubblicato sul gruppo Facebook "Misteri e meraviglie del Carso" (che ringraziamo per la tradizionale collaborazione).