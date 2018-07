La nuova cicloguida del Friuli Venezia Giulia

Esce il 30 luglio in tutte le edicole il nuovo volume de Le Guide di Repubblica che, in collaborazione con PromoTurismo Fvg, ha realizzato e per quest'opera sul cicloturismo nella nostra regione.

Sono moltissimi i modi per visitare il Friuli Venezia Giulia e salire in sella è certamente uno di questi. Nella nostra regione esistono sentieri e piste tracciate, ciclovie un tempo ferrovie, percorsi che possono essere vissuti da tutta la famiglia e da appassionati. La mobilità sostenibile, il viaggio a zero emissioni, la guida e le indicazioni precise per chi vuole esplorare il nostro territorio, tutto questo viene descritto all'interno del volume.

L'opera viene venduta a 12,90 euro più il prezzo del quotidiano e successivamente nelle librerie, su Amazon, Ibs. A firmare una testimonianza d'eccezione è proprio lo scrittore triestino Paolo Rumiz, ciclista e appassionato da sempre.