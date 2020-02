Stormo di oche in migrazione a Barcola, la magia delle lombardelle in volo

Sono apparse nel cielo sopra Barcola nella giornata di ieri 5 febbraio le centinaia di oche lombardelle osservate da decine di persone e finite sul web dopo essere state fotografate. Nelle immagini pubblicate da Trieste Prima (foto di Kim Rossi e postate sul celebre gruppo Facebook Misteri e Meraviglie del Carso) si nota uno stormo numeroso nelle classiche formazioni che la specie crea durante il volo.

Nei commenti poi qualcuno ha azzardato l'ipotesi che il volo sia parte della stagionale migrazione che, a causa delle temperature non particolarmente rigide, potrebbe essere in ritardo sulla "tabella di marcia". Al di là delle tempistiche, uno spettacolo unico nel suo genere e da ammirare fino in fondo.

Le fotografie sono apparse su Misteri e Meraviglie del Carso che ringraziamo per la consueta disponibilità.