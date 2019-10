L'Ogs trasloca a Roma? Il Ministero chiude il caso: "Solo l'idea del coordinamento"

"Non è prevista alcuna chiusura dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (Ogs) di Trieste, ma c'è solo l'idea di un coordinamento degli enti pubblici di ricerca che si occupano del mare". A renderlo noto è un lancio dell'Ansa che riporta la posizione del ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca. "Obiettivo del coordinamento - si legge - è far lavorare meglio gli enti che hanno il mare come oggetto di ricerca e a questo proposito è in programma per la prossima settimana un incontro a Roma, presso il Miur, al quale parteciperanno gli enti che si occupano del mare, come l'Ogs".

Le reazioni politiche

Dopo la comunicazione ufficiale da parte dei vertici di Ogs che esprimeva "sconcerto e preoccupazione", puntando il dito contro il ministero reo di "procedere per colpi di mano, una situazione inaccettabile", in tutta la giornata di ieri erano giunte le reazioni provenienti sia dal Presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, sia dal Partito Democratico, in linea sullo slogan "giù le mani da Ogs".

Le critiche dei "grillini"

Critico però il Movimento Cinque Stelle che nella serata di ieri ha diramato una nota del consigliere comunale Paolo Menis a conferma delle intenzioni del Miur. "Nessuna fusione in vista, sarà solamente istituito un coordinamento ministeriale fra tutti gli istituti di ricerca che si occupano del mare, e fra questi c'è anche Ogs. I timori espressi dalla presidente Pedicchio sono quindi infondati".