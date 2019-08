Tornano le passeggiate di "Piacevolmente Carso", tutti gli appuntamenti di agosto

Prima uscita domenica 4 agosto dalle 17.30 alle 20.30, per una passeggiata panoramica sull’altopiano del Monte Carso e di Ocizla, in Slovenia. Poi tanto Carso isontino sulle orme della Grande guerra, per finire con la strada Napoleonica