Il cuore di pietra del Carso si apre ai visitatori, a Pliskovica tre giorni di festa

Da venerdì 17 a domenica 19 maggio 2019, a Pliskovica si tiene per la settima volta il Festival della Pietra (Festival Kamna). Eredita una tradizione di feste in questo borgo carsolino dove i paesani più attivi aprono le porte del loro cortile e organizzano laboratori, passeggiate, degustazioni con una cifra di ospitalità genuina difficilmente reperibile altrove. Il laboratorio di scalpellino di Bortolato, basato in paese, assieme al’Ostello di Pliskovica sono dietro le quinte di questo Festival.

Il programma

Da venerdì mattina alle ore 10 fino a domenica sera ci sono una lunga serie di eventi, laboratori, camminate dedicate alla pietra e all’eredità culturale e naturale del Carso. Vi segnaliamo tra le molte attività un laboratorio alle ore 9 di sabato dedicato alla costruzione di muretti a secco e alle 11 un tour guidato del sentiero del paese, Pliskina pot (in sloveno).

Una serie di artigiani e agricoltori vendono i loro prodotti, tra cui molti basati sulla pietra, mentre alcuni cortili del paese aprono le loro porte per far assaggiare terran, miele e altri prodotti autentici del Carso. Durante la tre giorni si terrà una competizione tra scalpellini di tutta la Slovenia. «Tutti i triestini sono invitati», ha detto Ivan Bortolato, padre dello scalpellino di Pliskovica e una delle anime grandi del paese.

Gallery