Ripulita la spiaggia di Santa Croce: protagoniste le microplastiche (FOTO)

Sabato 29 giugno, i volontari di Trieste Senza Sprechi e Greenpeace Gruppo Locale hanno effettuato la pulizia della spiaggia del Porto di S. Croce. "Nella parte più interna della spiaggia - scrivono gli organizzatori - erano arenati e bloccati tra i massi molti rifiuti ingombranti, in parte probabilmente portati dalle mareggiate. Tra i tanti legnetti depositati sulla spiaggia dalle onde, abbiamo trovato migliaia di minuscoli pezzettini di plastica (<2 cm). Le cosidette micro-plastiche sono un grandissimo pericolo in quanto hanno una dimensione che le rende facilmente ingeribili da pesci e uccelli marini".

"Non vediamo l'ora di ritornare per finire il lavoro. La soddisfazione di vedere il posto pulito e di notare qualche bagnante che prende maschera e pinne per tirare pneumatici fuori dal fondale è incredibile!" concludono

