Discarica sul monte Calvario: in arrivo le fototrappole per i "furbetti" delle immondizie

Il monte Calvario continua a essere scambiato per una discarica a cielo aperto, così in Consiglio Comunale a Gorizia arriva la proposta: fototrappole per 'pizzicare' chi si libera dei rifiuti in mezzo alla natura. Come dichiara un servizio di Telefriuli, regolarmente numerose associazioni del territorio si mettono a pulire quanto lasciato dai numerosi incivili ma il fenomeno continua a ripetersi, anche vicino ai monumenti.

Andrea Tomasella, consigliere comunale della Lega ha quindi presentato un'interpellanza all'amministrazione comunale per sapere quali sono le misure che può mettere in atto per contrastare l'odioso fenomeno dell'abbandono abusivo dei rifiuti. "Per questo - ha dichiarato il consigliere all'emittente - non posso che plaudire alla volontà dell'assessore competente di voler seguire sulla strada dell'installazione delle fototrappole per punire i responsabili, perché chi si macchia di questo atto dev'essere perseguito e sanzionato".