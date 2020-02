SOS Carso riporta a "nuova vita" una grotta a Prosecco: era chiusa da 60 anni (FOTO)

"Dopo 6 mesi di scavi e una grossa quantità di rifiuti estratti dalla cavità, finalmente abbiamo riaperto la caverna chiusa da oltre 60 anni presente nella Grotta presso Prosecco". Lo riporta su Facebook il gruppo SOS Carso, da anni impegnato nella salvaguardia dell'altipiano carsico. I volontari si sono spesso distinti per interventi di pulizia in diverse zone verdi utilizzate impropriamente come piccole 'discariche abusive', questa volta l'operazione si presentava lunga e complessa: "Al nostro arrivo la cavità si presentava completamente otturata e in 6 mesi di lavoro siamo riusciti a riaprirla, entrando al suo interno a circa 10 metri di profondità". Nel post viene infine rivolto "un ringraziamento di cuore a tutti i volontari di SOS Carso e della Società Adriatica di Speleologia per questo immenso lavoro". Il gruppo SOS Carso è stato anche ringraziato ufficialmente dall'assessore regionale all'ambiente Fabio Scoccimarro per aver effettuato circa 100 interventi in due anni.