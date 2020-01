SOS Carso "ripulisce" un'intera dolina dai rifiuti (FOTO)

Ripulita completamente una dolina piena di rifiuti: un'operazione non semplice, portata avanti da SOS Carso in collaborazione con il centro diurno di Rupingrande della Cooperativa "I Girasoli". Tra gli oggetti trovati, anche alcuni arti di un manichino. "Dopo aver ispezionato nei giorni scorsi una dolina con al suo interno questo piccolo bunker pieno di rifiuti - si legge in un post di SOS Carso su Facebook - siamo passati all'azione ripulendolo completamente e portando i rifiuti all' esterno della dolina, dove nei prossimi giorni recupereremo il tutto per il trasporto in discarica. Fatti 5 sacchi neri di rifiuti vari, 2 pneumatici, 2 doghe di letto in ferro, 1 sedia, 2 cassette di plastica, vetri rotti e altra ferraglia varia.