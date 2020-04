Ecco Karst Information Portal, la libreria online che racconta il Carso meglio di chiunque altro

Un’ampia libreria digitale ad accesso libero contenente esplorazioni, articoli scientifici, relazioni tecniche e tanto altro ancora: è Karst Information Portal, il sito dedicato agli ambienti carsici e che da 14 anni rappresenta un punto di riferimento per gli amanti del Carso. Come scritto da La Scintilena, notiziario di speleologia italiana, e riportato anche sul celebre gruppo Facebook Misteri e Meraviglie del Carso, KIP ha l'obiettivo di informare e promuovere la colllaborazione tra studiosi.

I temi affrontati

I contenuti sono molteplici e completi. Al suo interno infatti troviamo decine di studi che abbracciano svariate discipline come la geologia, la biodiversità, la chimica, la fisica nel sottosuolo, la pressione antropica, i problemi legati ai sinkholes, i pipistrelli e il loro habitat, la White Nose Syndrome, l’archeologia e la paleontologia; insomma una raccolta davvero interessante per gli appassionati e soprattutto ad accesso libero. Le conoscenze nel campo scientifico sono di supporto anche per la valorizzazione economica e culturale degli ambienti carsici.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'archivio

Sotto la guida di Todd Chavez, curatore della Libreria dell’Università della Florida USF Libraries, nonché partner del progetto (University of South Florida, del l'ateneo del New Mexico, solo per citarne alcuni) e grazie al team di Karst Information Portal, la piattaforma è in continuo miglioramento e l’archivio si sta trasformando in un database georiferito che dà vita ad una mappa funzionale consultabile. Sono molti gli articoli pubblicati negli ultimi giorni, tra questi: “A new view on karst genesis” (Una nuova visione della genesi carsica), “A Disturbance Index for Karst Environments” (Un indice di disturbo per gli ambienti carsici) e tanti altri ancora.