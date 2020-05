Una verdesca "a spasso" nelle acque del porticciolo di Grignano (VIDEO)

"Dopo molti avvistamenti di origine ignota ed alcune fake accertate diventate virali come osservazioni eccezionali durante il lockdown, è di questa mattina il reale avvistamento da parte dei nostri ricercatori di una bellissima, elegante verdesca nel porticciolo di Grignano". A scriverlo è la pagina Facebook della Riserva Marina di Miramare. "L'esemplare, di circa un metro e mezzo di lunghezza, si è aggirato a lungo tra le barche ormeggiate nel porto prima di sparire alla vista degli incuriositi osservatori".

Le parole del direttore Spoto

"Lo squalo azzurro è un abituale frequentatore del nostro Golfo, essendo l'Alto Adriatico la sua zona di riproduzione, dove purtroppo è anche intensamente pescato" prosegue così il post. "Non sono osservazioni fuori dal comune - commenta il direttore dell'AMP Maurizio Spoto - ma avvengono in condizioni certo straordinarie in cui, ad esempio, l'assenza di rumore sotto costa rende gli animali più confidenti e più propensi ad entrare nei porti e lungo i moli per cacciare facilmente le loro prede. Il temporaneo fermo delle barche nelle baie, lungo i fiumi e nelle lagune ha creato poi delle condizioni di trasparenza innaturali svelando la comune biodiversità che da sempre popola i nostri mari".