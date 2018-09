World Cleanup day: raccolti 27 sacchi di rifiuti in Pineta

In occasione dell'iniziativa mondiale "Wordl Cleanup day", Trieste Senza Sprechi, organizzazione di tutela ambientale, e The Green Girls, hanno organizzato, nella giornata di ieri, 15 settembre, un evento per ripulire la Pineta di Barcola.

Nel corso della giornata sono stati riempiti ben 27 sacchi pieni di mozziconi, tappi di birra, palloncini e pezzi di bicchieri di plastica.

"Tutto quello che è stato raccolto oggi non andrà a finire in mare, non inquinerà le acque e non sarà un rischio per animali marini o terrestri" hanno ricordato gli organizzatori ringraziando tutti coloro che hanno aderito all'iniziativa.

Per chi volesse partecipare ai prossimi appuntamenti, qui il link alla pagina Trieste Senza Sprechi



