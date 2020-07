Assistenza domiciliare: tutte le informazioni utili del Comune di Trieste

L'assistenza domiciliare nel Comune di Trieste consiste in una serie di interventi socio-assistenziali di sostegno alla domiciliarità, fruibili singolarmente (tranne le manutenzioni) o in forma integrata. Sono destinati a persone di tutte le età, principalmente anziani e disabili, con problemi di autonomia funzionale, problemi relazionali e di autogoverno. In particolare si tratta di: interventi di assistenza domiciliare a persone parzialmente autosufficienti, pasti a domicilio, pulizie, manutenzione alloggi, traslochi. L'accettazione della domanda e l'attivazione dell'intervento avviene nel momento in cui è accertata la disponibilità delle risorse. Ecco tutte le informazioni utili riportate sul sito del Comune.

Di cosa si tratta

Nel dettaglio il servizio offre:

interventi di assistenza domiciliare a persone parzialmente autosufficienti 5 giorni su 7 da lunedì a venerdì (esclusi i festivi);

pasti a domicilio diversificati nella quantità e qualità giorno/mese, a seconda delle esigenze degli utenti, comprese le festività, fornitura giornaliera 7 giorni su 7;

pulizie: di tipo straordinario o di mantenimento, a cadenza settimanale, quindicinale o mensile;

manutenzione alloggi: lavori di pitturazione interna; lavori di riparazione degli impianti idraulici ed elettrici; piccole riparazioni di mobili, infissi e piccoli elettrodomestici casalinghi;

traslochi.

Requisiti e documenti

Tra i requisiti richiesti per usufruire del servizio ricordiamo che bisogna essere residenti nel Comune di Trieste. Per fare domanda, invece, bisogna presentare una certificazione ISEE valida.

A chi rivolgersi

Per accedere al servizio è sufficiente rivolgersi al punto unico integrato. Il territorio comunale è infatti suddiviso in 4 zone, corrispondenti ai 4 Uffici Territoriali Sociali, coincidenti con i Distretti Sanitari. Per conoscere le sedi clicca qui.

Inoltre, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 17.00: è attivo il Numero Verde dei Servizi Sociali in collaborazione con Televita per informazioni e accesso ai servizi sociali del Comune di Trieste: 800 388688.