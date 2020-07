Laboratori occupazionali per over 60: le iniziative in città

Dei luoghi dove trovare sostegno e socializzazione attraverso laboratori e momenti di svago. I laboratori occupazionali per over 60 nascono proprio con il fine di sostenere le persone anziane nel mantenimento della propria autonomia e cura del sé aiutandole a continuare a svolgere le attività quotidiane nel miglior modo possibile.



Si tratta di un supporto allo stato di salute e al benessere psicofisico delle persone della terza età ottenuto mediante attività di gruppo o individuali che possono essere gestite da un professionista del settore chiamato terapista occupazionale. Il terapista, una volta a contatto con la persona, valuterà tutte le sue caratteristiche e cercherà di sfruttare al meglio le sue potenzialità residue considerando i suoi bisogni, i suoi interessi e motivando autostima, qualità della vita, partecipazione e senso di utilità.

Centri diurni/Centri diurni di aggregazione

Come si legge sul sito del Comune di Trieste, sono tanti i servizi rivolti alla cittadinanza, tra questi ricordiamo quelli dei Centri diurni di aggregazione, servizi che soddisfano bisogni primari al di fuori dell’ambiente domestico (mensa, igiene personale) e promuovono nel contempo la socialità (attività ludico-ricreative, culturali, laboratori manuali, attività motoria e tanto altro ancora). Possono fungere da supporto ed integrazione dei servizi domiciliari e sono rivolti ad anziani in grado di muoversi autonomamente ed anche ad anziani fragili accompagnati. Hanno come obiettivo quello di favorire l’anziano nella cura di sé e del proprio benessere psico-fisico-relazionale nonché quello di favorire spazi di incontro tra gli anziani e il proprio territorio. Sono previste forme di agevolazione all’accesso mediante il sostegno economico in base a ISEE.

Per maggiori informazioni clicca qui.

Attività di Socialità e di Turismo sociale

Promossi sempre dal Comune di Trieste un insieme di programmi, condivisi con le organizzazioni e le istituzioni che in città operano in questo campo, finalizzati a mantenere l’anziano socialmente attivo, fornendogli stimoli intellettuali, culturali e sociali, nonché a favorire l’integrazione tra gli anziani e la città. Tra i programmi particolare rilievo assumono il turismo sociale (comprendente soggiorni estivi marini e montani, gite giornaliere e vacanze in città), pranzi e feste in occasioni particolari, le iniziative di attività motoria, rappresentazioni teatrali e concerti, sostegno alla partecipazione agli eventi culturali e ricreativi cittadini. Per maggiori informazioni clicca qui (Comune di Trieste).

Amalia

Un servizio dell’Asugi che promuove l’invecchiamento attivo e previene l’isolamento sociale delle persone anziane residenti o domiciliate nella provincia di Trieste. Il servizio Amalia monitora le condizioni psicosociali e sociosanitarie delle persone seguite e prevede diversi interventi tra cui il coinvolgimento in iniziative di socializzazione: realizzate sul territorio dai Servizi, dalle associazioni e così via. Amalia organizza anche delle iniziative a tema, coinvolgendo gli anziani seguiti e i cittadini interessati. Per maggiori informazioni e per conoscere i contatti clicca qui.