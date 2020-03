Rendita Integrativa per la Pensione Anticipata, cos'è e come funziona

Anche nel 2020 sarà possibile richiedere la RITA (Rendita Integrativa per la Pensione Anticipata) per tutti coloro che hanno perso il lavoro e che desiderano fruire del prepensionamento legato alla previdenza integrativa. Utile per chi vive in condizioni di disagio, tramite la RITA i lavoratori possono arrivare a pagare solo il 9% di tassazione sostitutiva, anziché il normale 23%. Ecco come funziona.

Requisiti

Ecco i requisiti di accesso alla RITA:

anzianità contributiva di almeno 5 anni all’interno della previdenza complementare;

aver cessato la propria attività lavorativa ;

avere almeno 20 anni di versamenti nel proprio regime obbligatorio di appartenenza, maturando l’accesso alla pensione entro i 5 anni successivi.

In alternativa, è possibile richiederla anche con un anticipo di 10 anni rispetto alla maturazione dei requisiti anagrafici e un periodo di inoccupazione superiore ai 24 mesi.

Come richiederla

Per poter chiedere la Rita il lavoratore deve compilare una modulistica dedicata prevista dal proprio fondo pensione e messa a disposizione sul suo sito web. All’interno del modulo viene indicata anche la documentazione richiesta al fine di certificare i requisiti di accesso. Il fondo procederà, poi, ad una verifica dettagliata di quanto dichiarato dal lavoratore. Generalmente la liquidazione avviene in tempi brevi, invece, per quanto riguarda la tassazione, è prevista l’applicazione di un’aliquota di vantaggio del 15% che viene ulteriormente ridotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo anno di iscrizione. La riduzione massima è fissata al 6%.