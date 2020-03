Coronavirus: l'elenco dei servizi attivi a Trieste per agevolare anziani e persone sole

Sono diverse le iniziative in città utili ad aiutare le categorie più deboli per l'emergenza Coronavirus. Spesa, commissioni, medicinali a domicilio, supporto psicologico, buoni: insomma, ecco l'elenco dei servizi garantiti da associazioni, volontari e privati. Per segnalare iniziative analoghe inviate una e-mail a triesteprima@citynews.it.

Servizi Sociali Comunali

Dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 18.00 è attivo il Numero Verde dei Servizi Sociali 800 38.86. 88, in collaborazione con Televita S.p.A. e con la Protezione Civile comunale, per richieste di aiuto o piccole commissioni, come ad esempio fare la spesa. Il servizio è rivolto a persone con più di 70 anni o con difficoltà di spostamento.

Croce Rossa

Attiva anche la Croce Rossa al numero 040 31.31.31 (tasto 1) da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00. Il servizio di assistenza è a sostegno di soggetti deboli e anziani del territorio di Trieste, di età maggiore di 70 anni. Inoltre, gli operatori sanitari impegnati nell'emergenza Covid-19 possono contattare psicologi e psicoterapeuti al numero della Croce Rossa 06. 5510 (opzione 5) dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per ricevere assistenza psicologica qualificata al telefono.

Italiani a Casa

Italiani a casa è la rete di solidarietà rivolta agli anziani e alle persone più vulnerabili in caso di contagio da Coronavirus. Per usufruire del servizio basta telefonare al numero 043 41 69 73 86.

Spesa solidale Trieste

Un servizio totalmente gratuito per persone anziane, disabili e fragili. Per poterne usufruire basterà telefonare al numero 351 88. 80. 687 o scrivere un’e-mail all’indirizzo spesasolidalets@gmail.com ogni giorno dalle 9 alle 19.30. Tra i servizi offerti ricordiamo: fare la spesa, andare in posta, ritirare ricette dal medico, andare in farmacia, buttare la spazzatura.

Roiano per tutti - Inziativa “Spesa a Casa - Roiano”

L'associazione si mette a disposizione della collettività per occuparsi della spesa quotidiana di generi alimentari e farmaceutici e di altre piccole commissioni. Il servizio è attivo per tutto il Comune di Trieste ed anche gli altri Comuni, basta chiamare il numero 351 93.43. 424 attivo da lunedì a domenica dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00.

Caritas Diocesana

Attivo anche il Centro Caritas di via Cavana per l’ascolto, utile a chiunque abbia bisogno o a chi è solo. Per ogni esigenza contattare il numero 040 31. 85. 481.

Centro Antiviolenza G.O.A.P.

Nel rispetto delle norme previste nell’ultimo Dpcm, anche il Centro Antiviolenza G.O.A.P resta aperto e continua a rispondere alle richieste delle donne vittime di violenza. È possibile richiedere aiuto al numero 040 34. 78. 778 il lunedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle 9 alle 15; il martedì e mercoledi dalle 12 alle 18. In alternativa, è possibile scrivere una e-mail all'indirizzo info@goap.it.