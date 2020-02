Rimedi naturali: l'ammorbidente fai da te per un bucato soffice e profumato

L'ammorbidente è quel preparato reperibile in qualsiasi supermercato che si aggiunge al detersivo per rendere morbidi i tessuti nel bucato domestico, tipicamente durante il ciclo di risciacquo della lavatrice. Per vivere una vita un po’ più naturale e allo stesso tempo risparmiare, però, possiamo scegliere di preparare il nostro ammorbidente in casa. La maggior parte degli ingredienti che servono per realizzare questo prodotto sono naturali e già presenti nelle nostre case. Ecco come fare.

Ammorbidente fai da te

Ci sono delle sostanze che se aggiunte al lavaggio renderanno i vostri capi morbidi come quando utilizzate un ammorbidente commerciale: l'aceto bianco, il bicarbonato e l'acido citrico.