Quale bilancia pesapersone scegliere? Guida all'acquisto

La bilancia è uno strumento molto importante quando si segue una dieta o si pratica sport a livello agonistico. Essa, infatti, ci aiuta a tenere sotto controllo il peso e a valutare se ci siano stati dei miglioramenti o meno, di conseguenza averla in casa è fondamentale. Esistono differenti tipologie di bilance pesapersone, ma quale scegliere in base alle proprie esigenze? Ecco una breve guida all'aquisto.

Meccanica o elettronica?

La prima cosa a cui pensare è se acquistare una bilancia di tipo meccanico, o di tipo elettronico. Quest'ultima, anche se ha una maggiore precisione, è più delicata e sensibile al vapore, quindi rischia di rovinarsi se viene conservata nel bagno. La bilancia meccanica, invece, potrebbe non essere così precisa, ma è molto più resistente.

Bilance professionali

Sul mercato sono presenti ormai diversi modelli di bilancia pesapersone tra cui scegliere. Un'altra distinzione fondamentale, prima di acquistare la bilancia, è chiedersi se si ha bisogno di uno strumento semplice (utile solo per rilevare il peso corporeo) oppure più sofisticato, in grado di elaborare più dati. Le bilance professionali, infatti, riescono a calcolare la massa grassa, la massa d'acqua, la massa muscolare e il BMI (indice di massa corporea). Le bilance dotate di sistema a misurazione a bioimpedenziometria, poi, riescono a calcolare ancora più dettagli: come la massa cellulare, metabolismo, acqua extracellulare, ecc (utili soprattutto per gli sportivi a livello agonistico).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Costi

I prezzi varieranno ovviamente a seconda del tipo di bilancia scelto, quelle meno costose sono le classiche bilance meccaniche, fino ad arrivare alle più costose che sono quelle professionali.

Dove acquistarle a Trieste

Unieuro (via Matteo Renato Imbriani, 8; il Giulia - via Giulia, 75/3; Montedoro Shopping Center - via Flavia di Stramare)

(via Matteo Renato Imbriani, 8; il Giulia - via Giulia, 75/3; Montedoro Shopping Center - via Flavia di Stramare) MediaWorld (Torri d'Europa - via Italo Svevo, 14)