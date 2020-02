Centrifuga o estrattore? Guida all'acquisto consapevole

La cucina, oggi, per essere veramente all’avanguardia deve possedere utensili, accessori ed elettrodomestici in grado di accontentare ogni nostra esigenza. L'attenzione per una vita sana e conseguentemente un'alimentazione corretta è una questione che interessa molti attualmente, quindi possedere una centrifuga o un estrattore può risultare importante per preparare bevande multivitaminiche che fanno bene al nostro organismo, utili a dare una sferzata di energia alle giornate più pesanti. Ci sono però delle differenze sostanziali fra queste due macchine: quali sono? Ce n’è una migliore dell’altra? Scopriamolo.

La centrifuga

Questo elettrodomestico permette di ottenere per centrifuga il succo delle verdure e della frutta di cui si ha voglia. È sufficiente tagliare gli ingredienti a pezzi, anche in modo approssimativo, senza sbucciarli e azionare il motore. Il risultato delle lame interne alla centrifugato è un ottimo succo che va assunto subito, per mantenere inalterate le vitamine e le sostanze benefiche contenute. Inoltre, la centrifuga dà modo di poter creare delle bevande personalizzate, con i gusti che più si preferiscono e con le vitamine e le proprietà di cui si ha bisogno.

L’estrattore

Come la centrifuga, anch’esso è in grado di separare i liquidi dai solidi di frutta e verdura, la differenza, però, sta nel processo meccanico, ovvero l’estrattore, che anziché operare per centrifuga, agisce per masticazione, cioè schiaccia il vegetale, spaccandone le fibre e facendo sì che il succo fuoriesca. A detta di molti, quest’ultimo sarebbe più performante rispetto alla centrifuga per diversi motivi:

vi è una minore ossidazione dei succhi;

i liquidi ottenuti contengono più fibre;

contengono più nutrienti;

estraggono maggiori quantità di succo;

questo elettrodomestico è di più facile pulitura.

Dove acquistarli a Trieste

Quale scegliere allora? Tutto dipende dai nostri guisti personali. Ecco qualche indirizzo utile all'acquisto: