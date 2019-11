Come affilare un coltello da cucina in sicurezza

Usare dei coltelli di buona qualità in cucina è fondamentale per tagliare ingredienti e realizzare piatti particolari. Nonostante la qualità, con il tempo qualsiasi coltello tende ad usurarsi. Bisogna quindi sostituirlo con uno nuovo modello o, in alternativa, affilarlo. Ma come fare? La sicurezza è la prima cosa, si tratta di un procedimento semplice ma che richiede accortezza per evitare qualsiasi tipo di rischio. Ecco come come procedere.

Affilacoltelli in acciaio

Se la lama non è completamente consumata, il consiglio è quello di utilizzare un classico affilacoltelli in acciaio. Si tratta di un metodo davvero rapido e semplice, i risultati sono ottimi e molto efficienti. Anche il costo è accessibile. In commercio esistono sia modelli manuali che elettrici.

Come funziona

L’affilacoltelli in acciaio riallinea il metallo del filo della lama. In questo modo potrete eliminare qualsiasi imperfezione o irregolarità. Per prima cosa, sempre con massima attenzione, impugnate il manico del coltello, e in seguito angolatene la lama tenendo la punta rivolta verso l’alto, dovrete creare un angolo di 20 gradi circa. Per lisciare nel modo corretto il filo della lama, è importante mantenere questa angolatura per tutta la durata delle operazioni. A questo punto, strofinate il filo della lama sopra l’affilacoltelli in acciaio, scorrendolo dalla base in direzione della sua punta.