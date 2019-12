Come rimuovere le macchie di fango dai vestiti, passaggi e rimedi naturali

L'inverno è arrivato con grande fervore e in quest'ultimo periodo le piogge sono diventate sempre più insistenti e fastidiose. Portare constantemente dietro un ombrello quando si esce per ripararsi è il minimo, ma c’è qualcosa da cui non possiamo mai proteggerci totalmente, soprattutto quando in casa ci sono bambini o animali domestici: stiamo parlando del fango. Inevitabilmente, scarpe o pantaloni possono sporcarsi se i bambini giocano con le foglie secche saltellando nel parco o vicino ad una pozzanghera. Ecco, a questo proposito, alcuni consigli per fare sparire anche le macchie più ostinate.

Come rimuovere le macchie di fango

Fare seccare il fango: cercare di rimuovere la macchia quando è ancora fresca è molto difficile, è molto più facile rimuoverla quando il fango sarà diventato secco.

Spazzolare la macchia: il fango essiccato crea uno strato spesso sopra la macchia, per rimuoverlo basta utilizzare una spazzola.

Pre-trattare: usate del sapone di Marsiglia o un detersivo delicato per strofinare la macchia. Una volta eliminata la parte di fango essiccata, passate sia l’interno che l’esterno dell’indumento con il sapone.

Rimedi naturali

Soprattutto su materiali come cotone o lino, il fango può entrare più in profondità nel tessuto, rendendo necessario un intervento più lungo e lento per la rimozione della macchia. Invece di utilizzare prodotti chimici, possiamo optare per dei rimedi naturali, pratici e ugualmente efficaci. Tra questi ricordiamo l’aceto, un ottimo ingrediente per sciogliere le macchie, come usarlo? Semplice, mischiate un bicchiere di aceto e due cucchiai di sale grosso in una bacinella con acqua calda e immergete i capi macchiati per almeno venti minuti lasciando agire il composto. Sciacquate e ripetete l’operazione fino a che l’acqua di risciacquo non sarà più sporca. Infine, potete completare il lavaggio con un classico ciclo in lavatrice.