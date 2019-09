Come eliminare l’odore di pesce dalle mani dopo la sua preparazione

Leggero e gustoso, il pesce è un piatto sempre squisito da portare in tavola. Esso, però, porta con sé qualche inconveniente in cucina, durante la sua preparazione, stiamo parlando dell’odore che rimane sulle mani dopo la sua preparazione. Fortunatamente, però, esistono alcuni facili accorgimenti per liberarsene, ecco quali sono.

Guanti

Per prima cosa si può evitare del tutto di far entrare le mani in contatto con il pesce. Basta usare dei semplici guanti. I guanti di gomma possono impedire i movimenti e quindi rendere più difficile la pulizia o la squamatura del pesce, quindi si possono usare in alternativa i guanti aderenti monouso.

Rimedi naturali

Se invece abbiamo maneggiato il pesce con le mani e l’odore si è appiccicato alle dita, la prima cosa da fare è lavare abbondantemente con sapone e acqua, meglio se fredda, perché quella calda dilata i pori e fa penetrare ancora di più gli oli responsabili dell’odore. Possiamo, inoltre, provare a strofinare le mani con prezzemolo, oppure una fetta di limone. Anche l’aceto bianco è ottimo per eliminare gli odori, magari unito ad un po' di bicarbonato.

Altri rimedi

In alternativa possiamo usare prodotti industriali, come ad esempio strofinare le mani con un dentifricio, un collutorio disinfettante alla menta, o prodotti per la pelle pensati apposta per eliminare i cattivi odori.

Combiniamo gli ingredienti

È anche possibile utilizzare i metodi appena elencati in sinergia fra loro. Fate solo attenzione a non esagerare o potete rischiare di irritare la pelle. Inoltre, è sempre bene controllare di non avere piccole ferite o abrasioni per evitare fastidiose sensazioni di bruciore.

Detersivi e detergenti per la tua a casa a Trieste