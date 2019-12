Puzza di fritto in casa, i rimedi per eliminare il cattivo odore

Ogni tanto preparare delle fritture in casa ci sta, qualche piccolo sgarro è concesso, soprattutto adesso che si avvicinano le feste. Se il nostro palato gioisce, al contrario l’odore persistente di fritto che si diffonde per la casa e che spesso impregna tende, cuscini, poltrone, divani ma anche noi stessi non è di certo piacevole. Ecco, a questo propsito, alcuni consigli utili per prevenire e rimediare.

Consigli

Per prima cosa, bisogna chiudere la cucina quando si decide di preparare delle fritture, in modo tale da non cospargere l'odore per tutta la casa. Inoltre, sarebbe opportuno utilizzare l’olio giusto. Solitamente, prodotti come l’olio di semi di girasole o di mais vanno in fumo più lentamente rispetto all’olio d’oliva, e allo stesso tempo emanano un odore meno forte, l'importante è che l'olio sia di qualità. Infine, bisogna lavare subito le pentole a fine frittura, se volete guadagnare tempo potete riempirle d’acqua e lasciarle sgrassare aggiungendo un po' di detersivo per piatti.

Rimedi