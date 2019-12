Eliminare il cattivo odore di fumo in casa, rimedi naturali e consigli utili

L'odore, o meglio dire la puzza di fumo in casa, non è di certo gradevole. Persistente e difficile da eliminare, purtroppo questo brutto vizio può rendere la nostra abitazione poco piacevole da vivere, soprattutto per gli ospiti o quando in casa ci sono anche dei non fumatori. Fortunatamente, però, esistono dei rimedi naturali per debellare questo cattivo odore. Scopriamoli.

Arieggiare la casa

Per prima cosa, iniziate semplicemente aprendo tutte le finestre. L’aerazione della casa è il metodo più efficace e veloce per eliminare l’odore di fumo istantaneamente. Se siete dei fumatori accaniti, però, per togliere quest’aria pesante spesso non è sufficiente aprire porte e finestre. L’unico vero rimedio è quello di pulire e lavare tutti gli elementi della casa che assorbono il cattivo odore, come tende, fodere dei divani e tappeti.

Lavare i tessuti

I tessuti assorbono gli odori e si impregnano molto facilmente, se fumate in casa tutti i giorni, le tende ed il tessuto del divano assorbiranno il cattivo odore di fumo. Dovrete, quindi, lavare periodicamente tende, coperte, le fodere protettive dei divani e così via. Lavate tutti gli elementi che in casa possono assorbire la puzza di fumo con una miscela di scaglie di sapone di Marsiglia e qualche goccia di olio essenziale.

Bicarbonato di sodio

Il bicarbonato ha un effetto annienta odori, posizionatelo sui mobili che emanano cattivo odore per eliminarlo, lasciate agire tutta la notte e ripetete l’operazione più volte, se necessario.

Pareti e soffitti

Per le pareti e i soffitti, se possibile e in base alla vernice delle superfici, usate detergenti a base di glicole o ammoniaca.

Carbone

Il carbone ha proprietà di purificazione dell’aria. Prendete una ciotola, metteteci del carbone e lasciatela in un angolo della stanza e vedrete l'effetto.

Zucchero

Anche lo zucchero è un ingrediente naturale ideale per annientare gli odori, soprattutto quello di fumo. Mettetene un po’ in una bacinella e bruciatelo per eliminare la puzza di sigaretta.