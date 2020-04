Friggitrice ad aria per fritture più sane e leggere: come funziona

La friggitrice ad aria, a differenza di quelle normali, non utilizza l'olio per friggere gli alimenti, ma sfrutta la speciale camera di cottura che cucina i cibi raggiungendo temperature molto elevate. Nonostante ciò, otterremo sempre una gustosissima frittura, che però non diventa tale grazie all'olio, ma grazie alle alte temperature. Insomma: una frittura più sana e leggera.

Come funziona

Nelle friggitrici ad aria, quindi, non è più l'olio a diventare un vettore di calore che consente la cottura dei cibi, ma è la stessa aria a svolgere questa funzione. Una delle tante differenze tra le due friggitrici, poi, è che nella friggitrice ad aria l'alimento è completamente circondato dal calore e, quindi, risulterà più croccante all'esterno e morbido all'interno. L'aria calda, poi, può raggiungere anche i 200 gradi e la friggitrice può consumare tra gli 800 e i 2mila watt. Il consumo elettrico è notevole, ma in termini di ritorno economico e salutistico, conviene.

Prezzi e modelli

In commercio si possono trovare molti modelli con caratteristiche diverse, come la temperatura massima, il timer, la capacità del cestello, i tempi di riscaldamento. La scelta, perciò, è personale, in base all'utilizzo del macchinario. Per quanto riguarda i prezzi, invece, si passa da modelli base acquistabili a partire dai 100 euro, fino ai modelli più sofisticati che superano i 200 euro.

Dove acquistarla a Trieste

Unieuro (via Matteo Renato Imbriani, 8/Il Giulia - via Giulia 75/3/Montedoro Shopping Center - via Flavia di Stramare)

MediaWorld (Torri d'Europa - via Italo Svevo, 14)