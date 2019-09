Come ridonare lucentezza ai capi bianchi, i metodi naturali

Anche con cicli di lavaggio intensivi, mantenere i capi bianchi per sempre può diventare un'impresa quasi impossibile. Per fortuna esistono alcuni trucchi da provare per far tornare i capi bianchi come nuovi, nonostante le macchie e l'ingiallimento. Scopriamoli.

Metodo: versate 4 l di acqua abbastanza calda con 115 g di bicarbonato in un lavandino o una bacinella e mescolate bene fino al completo scioglimento del bicarbonato. Immergete i panni ingialliti o ingrigiti in questa soluzione, assicurandovi che ogni indumento stia sommerso. Lasciate in ammollo per circa 8 ore.

Metodo: sciogliete 5 compresse di aspirina da 325 mg in 8 l di acqua calda. Lasciate in ammollo i capi bianchi per circa 8 ore. Assicuratevi che tutti gli indumenti stiano ben sommersi. Per velocizzare l'operazione, schiacciate l'aspirina prima di metterla nell'acqua. Così facendo si scioglierà più rapidamente, poiché ci sarà una maggiore quantità di granuli a contatto diretto con l'acqua.

Metodo: mescolate un intero tubetto di dentifricio al bicarbonato e perossido (il tipo sbiancante) con 60 g di lievito chimico in polvere, 50 g di sale e 500 ml di aceto di vino bianco. Sbattete con una frusta fino a che il composto non diventa spumoso. Mettete in ammollo un capo vecchio e ingiallito per 3-4 ore e sciacquatelo con acqua fredda.

Metodo: mettete 60 ml di detersivo per lavatrice o per piatti in un lavandino pieno d'acqua. Mettete a bagno i panni e lasciateli in ammollo per 2 ore. Potete anche usare lo shampoo al posto dei detersivi, ma se fate così sceglietene uno incolore e senza profumo. Uno shampoo colorato potrebbe macchiare un capo bianco, così come gli oli profumati che contiene.