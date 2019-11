Lavoro da casa, consigli per evitare continue distrazioni

Le nuove tecnologie e la maggior flessibilità permettono a molti, oggi, di poter lavorare anche da casa. Grazie alla rete, infatti, è possibile svolgere un lavoro online, che sia l’occupazione principale o un secondo lavoro da casa, uno a tempo pieno oppure un lavoro part time. Se da una parte i benefici di questa attività sono molti, la distrazione potrebbe esser uno dei punti deboli del lavoro da casa. Dunque, è bene trovare, all’interno dell’ambiente domestico, il giusto equilibro per poter lavorare senza continue interruzioni, ecco a questo proposito alcuni consigli utili che vi permetteranno di ottimizzare il vostro lavoro.

No ai social network

Il primo consiglio da seguire se si decide di lavorare da casa online è quello di abolire l’uso dei social network, come Facebook, Twitter o Youtube durante le ore lavorative, poiché spingono il dipendente a distrarsi continuamente e a deconcentrarsi.

Create un angolo dedicato

Importante è scegliere un angolo o zona della casa da adibire esclusivamente al lavoro. Per farlo potete ricorrere a semplici accorgimenti. Uno dei più facili e funzionali è quello di connotare l’area di lavoro con un preciso stile di arredamento.

Scandite il tempo

Uno dei vantaggi del lavoro da casa è la gestione autonoma del tempo. Senza pianificazioni, però, il tempo potrebbe diventare un nemico. Proprio per questo motivo, è bene creare una “scaletta” precisa per la gestione del tempo.

Lasciate il lavoro alle spalle

Avere a portata di mano tutti gli strumenti per lavorare potrebbe diventare controproducente, per questo, a fine giornata, è bene avere l’abitudine di eliminare tutto ciò che ci ricorda il lavoro dalla vista per evitare di continuare a lavorare.