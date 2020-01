Vetrofanie, cosa sono e perché sceglierle per decorare casa, negozi e uffici

Se amate avere una casa o un ufficio luminoso, le porte a vetro sono sicuramente un'ottima idea perché lasciano passare la luce da una stanza all'altra, rendendo l'ambiente sempre chiaro e accogliente. Esistono differenti tipi di porte a vetro, quelle totalmente trasparenti, quelle satinate, e così via. Ma se volessimo dare quel tocco di originalità in più? Potremmo, ad esempio, optare per le vetrofanie.

Le vetrofanie

Le vetrofanie sono delle decorazioni adesive che in genere vengono applicate alle vetrine dei negozi o negli uffici. Nel dettaglio, infatti, nasce come etichetta adesiva che contiene un'informazione, ad esempio di carattere pubblicitario, destinata all'applicazione sulla superficie di una vetrina espositiva di un locale pubblico, in modo tale da essere letta dall'esterno. Le vetrofanie possono avere dimensioni molto variabili, questa viene scelta in base alla grandezza della vetrina e della visibilità che il negoziante intende dare all'informazione. La manualistica di settore consiglia, ad esempio, di non eccedere nella copertura delle superfici vetrate, che dovrebbero in genere rimanere per la maggior parte libere. Ma le vetrofanie, oltre ad essere ottimi strumenti pubblicitari, possono essere anche delle ottime soluzioni per arredare casa e renderla più originale. Perché non provare a personalizzare in questo modo anche gli interni della propria abitazione? Una moda che non stanca e, in ogni caso, si può cambiare con facilità staccando e riattaccando diversi adesivi, facendoseli anche fare su misura. Basta scegliere un'immagine o una frase che ci piace, è possibile optare per tanti piccoli disegni, per figure più grandi, o anche per adesivi totalmente coprenti o opacizzanti per colorare e far passare luce pur mantenendo la privacy.

