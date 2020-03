Credenze, benefici e rimedi fai da te: gli usi alternativi dell'aglio

Preparate un macerato da spruzzare ogni 3 giorni sulle piante, oppure, interrate gli spicchi d’aglio direttamente alla base delle piante da proteggere. Se non volete nuove piante d’aglio, dovrete prima incidere gli spicchi perché non si sviluppino. Per il macerato, sbucciate e tritate grossolanamente 5 spicchi d’aglio e metteteli a macerare per 3-4 giorni in 1 litro di acqua, al buio. Filtrate e versate il liquido in un flacone con erogatore: utilizzate uno di quelli dei prodotti per la pulizia della casa, ben risciacquato. Spruzzate il liquido ogni 3 giorni per eliminare i parassiti, oppure, distribuitelo direttamente sul terreno per prevenirli.

