Edilizia privata: dove richiedere i certificati e come presentare una pratica a Trieste

Per richiedere informazioni e documenti relativi all'edilizia privata o presentare le pratiche edilizie a Trieste bisogna accedere al Nuovo Portale online dell'edilizia privata. A decorrere dal 1 gennaio 2019, infatti, tutte le nuove pratiche edilizie e paesaggistiche e le richieste di accesso agli atti devono essere presentate esclusivamente tramite il portale informatico dell’edilizia, un portale telematico veloce e pratico nell'utilizzo.

Al contrario, come si legge sul sito del Comune di Trieste, le pratiche edilizie e paesaggistiche già iniziate e in corso di validità proseguono in modalità cartacea, anche per le successive fasi.

Copia di Cortesia

La copia di cortesia cartacea e del “Riepilogo finale” della domanda e della “ricevuta telematica di invio” va presentata per le sole pratiche edilizie e paesaggistiche, non per il Deposito impianti. Nel dettaglio, la copia va presentata entro due giorni lavorativi dall’invio telematico della stessa, presso il Servizio Edilizia Privata ed Edilizia Residenziale Pubblica, Paesaggio, stanza 522, V piano di Passo Costanzi, 2, il lunedì e mercoledì dalle 14:30 alle 15:30, martedì e giovedì dalle 12:00 alle 13:00.

Variazioni di servizio

Va specificato che per quanto riguarda i titoli abilitativi edilizi, la LR 20/04/2020 n. 5 ha statuito che i titoli edilizi in corso di efficacia nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e fino alla cessazione dichiarata dell'emergenza da Covid-19, conservano automaticamente la loro efficacia per ulteriori sei mesi rispetto alle scadenze ordinarie, senza necessità di alcun adempimento, comunicazione o richiesta da parte dei soggetti interessati. Inoltre, per provvedere al contenimento della diffusione da Covid-19 gli uffici del Servizio Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Paesaggio - con l'eccezione dello Sportello per la consegna atti - rimarranno aperti al pubblico solo dopo aver fissato un appuntamento.

Orari

Per utenti privati (senza richiesta appuntamento):

lunedì: dalle 14.30 alle 15.15;

giovedì: dalle 11.30 alle 12.15.

Per professionisti (appuntamento da richiedere attraverso portale dell’edilizia):

lunedì: dalle 15.15 alle 16.00;

martedì: dalle 12.00 alle 13.00;

mercoledì: dalle 14.30 alle 16.00;

giovedì: dalle 12.15 alle 13.00.

Consegna copia di cortesia (stanza 522, V piano, Passo Costanzi, 2):

lunedì e mercoledì: dalle 14.30 alle 15.30;

martedì e giovedì dalle 12:00 alle 13:00.

Ritiro atti (stanza 525, V piano, Passo Costanzi, 2):

lunedì e mercoledì: dalle 14.30 alle 15.30;

