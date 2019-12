Fondi di caffè, i molteplici usi per la casa e il giardino

Sappiamo bene quanto il caffè sia importante nella nostra vita quotidiana, non per nulla ha il potere di farci svegliare la mattina. In realtà, però, questa deliziosa bevanda ha molteplici usi che forse non conoscete. Sapevate che i fondi del caffè, ovvero i chicchi macinati che avanzano dopo la preparazione del caffè, possono essere facilmente riutilizzati per le faccende domestiche e per la cura del giardino? Perché allora gettarli se il loro uso è economico, naturale e efficiente in moltissime attività.

Eliminare il cattivo odore dalle mani

Siete soliti a cimentarvi a preparare in cucina ricette sfiziose, ma non volete che l’odore di alcuni ingredienti vi rimanga sulle mani? Bene, provate a sfregarle con il fondo di caffè prima di lavarle, vedrete i risultati.

Allontanare le formiche

Posizionate i fondi di caffè nelle aree interessate e utilizzateli per allontanare le formiche, questo è un rimedio naturale ed efficace al 100%.

Pulizia della casa

Ideale per rimuovere lo sporco ostinato e le incrostazioni dalle superfici di casa, è possibile strofinare su di esse il fondo del caffè insieme a dell'acqua tipieda con l’aiuto di una spugna.

Tingere i tessuti

Con i fondi di caffè portati ad ebollizione in acqua è possibile ottenere una tintura naturale da utilizzare sui tessuti o per dipingere su carta.

Pulizia del camino

Pulire il camino e rimuovere la cenere risulterà più semplice grazie ai fondi di caffè, inoltre, questi ultimi sono utili anche per assorbire eventuali cattivi odori.

Restauro dei mobili

Sapevate che i graffi presenti sui mobili in legno possono essere rimossi cospargendoli di fondi di caffè mescolati con acqua tiepida fino ad ottenere una pasta cremosa? Provare per credere.

Igiene del frigorifero

I fondi di caffè asciutti possono essere anche dei deodoranti naturali per il nostro frigorifero. Basterà riempire una ciotola con del caffè in polvere e lasciarla agire in frigorifero per un paio di giorni.

Proteggere le piante

I fondi di caffè sono anche un ottimo fertilizzante naturale. Basta sistemare il caffè alle radici delle piante oppure diluirlo con acqua e spruzzarlo direttamente sulle foglie.