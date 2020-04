Come scegliere la cantinetta del vino, guida all'acquisto

Una cantinetta è una struttura ideata appositamente per mantenere il vino nelle condizioni giuste per essere degustato al meglio e al momento giusto. Di diverse tipologie e adatte a qualsiasi tipo di esigenza, la cantinetta del vino può rivelarsi un accessorio fondamentale in casa perché consente di garantire la giusta temperatura delle bottiglie. Funziona come un frigorifero ed è indispensabile per tutti gli amanti del buon vino. Ecco quali sono i fattori da tenere in cosiderazione per il suo acquisto.

Consigli

Come tutti gli altri elettrodomestici, anche la cantinetta del vino consuma energia. Per questo, prima di acquistarla, è importante tenere in considerazione diversi fattori, come:

classe energetica e consumo;

numero di bottiglie che può contenere;

consumo medio annuo;

emissione sonora in decibel.

Inoltre, per quanto riguarda questo accessorio, è importante tenere in considerazione anche il range di temperature; le sue dimensioni; i comandi; le eventuali distinzioni tra le zone e la capacità di mantenere una certa umidità (fondamentale per certi vini pregiati).

Come scegliere

Ogni vino, che sia giovane, corposo, spumante, rosso, bianco o champagne, ha bisogno di una certa temperatura di conservazione. Proprio per questo motivo, esistono sul mercato delle cantinette che hanno diverse temperature in base alle zone (tre o più). Queste, però, sono tra le più costose. Una buona via di mezzo è scegliere una cantinetta con due zone, da regolare in base alle esigenze.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Costi

Anche il prezzo varia molto in base alle diverse esigenze. Si va dalle cantinette più costose con più di tre zone di temperatura, a quelle più economiche con meno opzioni e comandi. Il prezzo, poi, varia anche in base alla classe energetica, al design dell'accessorio e alla sua capacità.