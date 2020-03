Gusci d'uovo, quattro strepitosi usi alternativi per la casa e la bellezza

Ideali per il benessere dell’organismo, la bellezza del corpo e la pulizia della casa, i gusci d’uovo contengono una grande quantità di calcio, un importantissimo minerale che offre numerosi benefici per le ossa, il sistema cardiovascolare e i denti. In quantità minore, i rivestimenti delle uova contengono anche altri minerali essenziali per la salute e la disintossicazione dell’organismo. Sapevate che i gusci d'uovo possono essere un ottimo rimedio naturale per diverse faccende domestiche ma anche per la nostra bellezza? Riciclarli è un modo facile, pratico ed economico per trarne numerosi vantaggi, scopriamoli.

Sbiancare i capi d’abbigliamento

A volte non basta il detersivo per mantenere bianchi i vestiti, è risaputo. Un metodo alternativo per lavare i capi in lavatrice è offerto dai gusci d’uovo che, spezzati e inseriti all’interno di un sacchetto in tela di garza, possono rendere il lavaggio ancora più efficace.

Fertilizzante per piante

Minerali come calcio, zinco, fosforo, magnesio e ferro rendono i gusci d’uovo adatti per nutrire il terriccio e migliorare lo stato di salute delle nostre piante. Tritando una dozzina di gusci, si ottiene una farina che funge da fertilizzante. È sufficiente metterne un po’ nel terriccio dei vasi, in giardino o nell’orto, una volta al mese.

Rafforzare le unghie

Il calcio contenuto nei gusci d’uovo può aiutare a rendere più forti le unghie. Basta mescolare i gusci frantumati con uno smalto trasparente: il composto ottenuto potrà essere steso sulle unghie fragili più volte a settimana.

Esfoliante per il viso

I gusci d’uovo dimostrano la loro efficacia anche nei trattamenti estetici fai da te. Per eliminare le cellule morte del viso, per esempio, si può preparare un ottimo esfoliante naturale capace di rendere la pelle più liscia e priva di impurità. Dopo aver tritato i gusci d’uovo, mescolate la polvere ottenuta con un albume e stendete il prodotto sul viso. Una volta seccato, risciacquate con acqua tiepida e ripetete l’operazione ogni settimana.