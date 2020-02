Apparecchiare con stile, quattro idee di tendenza

Quando invitate amici o parenti in casa e decidete di organizzare una cena etnica oppure una grigliata di carne o una frittura di pesce, avete i servizi adatti per servire la cena? Da abbinare perfettamente allo stile e al tema della vostra cucina, un modo per sorprendere i vostri ospiti, infatti, potrebbe essere anche quello di apparecchiare una tavola a tema, ecco allora alcune idee che renderanno la vostra cena ancora più speciale.

Bon Ton per una tavola elegante e formale

Per i momenti conviviali più formali ed eleganti o per una cena romantica puntate sulle porcellane bianche per uno stile pulito e raffinato. Quello che deve emergere dallo stile della tavola è l'armonia. Ai servizi di porcellana abbinate poi delle posate in acciaio inox, luccicanti e di qualità.

Ordine ed è subito Oriente

In questo caso, optate per ciotole, piattini, piatti d'ardesia, mini wok e altri accessori che parlano d'Asia e di Oriente. La funzionalità dei materiali gioca con le forme e il design permettendoci di arredare la tavola con oggetti unici e originali. Dalle culture orientali emergono sempre virtù come l'ordine, la precisione e la cura. Apparecchiate, quindi, seguendo questi principi guida.

La tavola perfetta per l'estate

L'estate è sinonimo di colore e allegria. Apparecchiate la tavola per la cena all'aperto se possibile: in giardino o in terrazza, utilizzando delle linee di piatti e bicchieri moderne e colorate, che ricordano le nuance delle località di vacanza. Portate il mare e la brezza marina nella vostra sala da pranzo. Lasciatevi ispirare da colori vivi e energici. Lo stile della tavola che richiama le vacanze e che fa evadere gli invitati dalla solita routine, è perfetta per una grigliata di pesce o una cena leggera ma sfiziosa.

Contemporaneo, uno stile della tavola ricercato e originale

Lo stile contemporaneo riunisce sulla tavola gusti e stili differenti, amalgamati tra loro seguendo un unico filo: l'estetica dei colori e dei sapori. I materiali sono ruvidi, graffianti e grezzi. I colori riprendono i toni caldi della terra e freddi dei metalli. L'effetto ottenuto è un mix di grande impatto visivo che affascina e seduce i vostri ospiti.

Dove acquistare i tuoi articoli da cucina a Trieste