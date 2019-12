Idee originali e regole da rispettare per una tavola di Natale impeccabile

Come ogni anno ci si trova alle prese con la decorazione della tavola di Natale, grande protagonista delle feste, può essere tradizionale, elegante o moderna. Ognuno sceglie come allestirla a seconda del proprio gusto o dell’arredamento della casa. Perché una tavola sia impeccabile basta essere creativi e seguire alcuni suggerimenti, eccoli.

La scelta della tovaglia

Si può dire che la tovaglia sia l’elemento fondamentale della tavola. Bianca o colorata, ricamata o con le stampe la tovaglia deve essere pulita e ben stirata, avere le giuste dimensioni (cadere quindi almeno 30 cm per lato) e rispettare la forma del tavolo. Per il tessuto la scelta sarà tra cotone, lino o fiandra.

Il colore della tovaglia

La tovaglia va scelta anche in base all’atmosfera che si vuole creare in quel momento magico. Avremmo un’atmosfera di allegria prediligendo i verdi e i rossi, se invece vogliamo dare un tocco di classe possiamo optare per l’abbinamento di due colori: bianco e rosso, bianco e nero, bianco e oro ma anche argento e blu o oro e blu.

Centrotavola e runner

Il centrotavola è il cuore della tavola, deve colpire e conquistare gli ospiti, ma non deve essere troppo ingombrante. Anche per l’uso di eventuali candele, il consiglio è di non infastidire chi sta mangiando con fragranze troppo forti che potrebbero coprire il profumo delle portate. Con candele basse e larghe, lunghe e strette, si potrà creare una composizione, impreziosendole con candelabri disposti nel centro della tavola.

Tovagliolo ad "arte"

Il tovagliolo può diventare l’elemento più creativo della tavola. Possiamo destreggiarci con le tecniche per piegare il tovagliolo creando alberi di natale, pergamene. Il tessuto e il colore del tovagliolo devono essere preferibilmente in coordinato con il runner. Il galateo lo vorrebbe a sinistra delle forchette, ma per l’occasione possiamo anche metterlo al centro del piatto con sopra un segnaposto o un nastrino dello stesso colore della tovaglia.

Come si apparecchia con stile

La scelta e la disposizione dei piatti deve spiccare per ordine e semplicità. Per questo dovremo affidarci alle regole del galateo che ci guideranno nella disposizione di piatti, bicchieri e posate.

I posti a sedere

Per evitare confusione al momento di sedersi a tavola è meglio realizzare dei segnaposti. Possono diventare una decorazione per il tovagliolo, oppure stupire con piccole creazioni posate vicino al piatto.