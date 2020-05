Asciugatrice: come effettuare una corretta manutenzione

L’asciugatrice è ormai presente in quasi tutte le case grazie ai suoi molteplici vantaggi che riguardano il risparmio di tempo, di energia, di spazio e di vestiti da stirare. Ma come si fa a mantenerla sempre efficiente? Ecco una breve guida per effettuare una corretta manutenzione.

Come pulire il cestello

Pulire il cestello è un'operazione semplice e va svolta ogni 3 mesi circa. Potete utilizzare una miscela composta a metà da acqua e a metà da aceto bianco. Poi, con l'aiuto di un panno in microfibra, passate il composto su tutta la superficie del cestello, senza risciacquare.

I filtri

Questo va pulito ad ogni ciclo, e se ci si dimentica, è importante farlo al ciclo successivo. Il filtro, infatti, raccoglie tutti i residui di lanuggine dei vestiti, e può intasarsi facilmente. Può essere pulito a mano, rimuovendo semplicemente la lanuggine con la dita, oppure può essere lavato. Per lavare il filtro si deve prima rimuovere la lanuggine con le dita, poi si deve riempire una bacinella di acqua calda e sapone per piatti e immergerlo. Utilizzate uno spazzolino vecchio e strofinate leggermente entrambi i lati. Una volta terminata l'operazione, lasciate asciugare il filtro e poi rimettetelo al proprio posto.

Il condensatore

Di solito il condensatore è posizionato nella parte inferiore dell'asciugatrice. Per pulirlo bisogna estrarlo e lavarlo con acqua fredda. Questa pulizia va fatta almeno una volta l'anno.

Vaschetta e serbatoio

L'acqua contenuta nel serbatoio deve essere rimossa quando questo risulta pieno, ma, in altri casi, è meglio svuotarla ad ogni ciclo. La frequenza dipende molto dal livello di umidità dei vestiti messi in asciugatrice. Per quanto riguarda la vaschetta, questa andrebbe pulita ogni sei mesi usando una miscela di acqua e aceto bianco per togliere l'eventuale calcare.