Modelli impianto karaoke, il divertimento alternativo nelle feste in casa

Se sei alla ricerca di un divertimento alternativo per trascorrere una serata in famiglia nel salotto di casa, oppure desideri rallegrare ancor più un giorno di festa, il karaoke è un intramontabile strumento di gioia e di canto per divertirsi insieme a tutta la famiglia e agli amici più cari.

Diffusione

Fin dall'inizio degli Anni '90 la sua diffusione è stata in ascesa, grazie anche a personaggi e programmi televisivi di successo, e nonostante ultimamente il tempo moderno proponga altri tipi di passatempi, il karaoke resta sempre un must che sa attirare persone e amici, coinvolgendo anche i più timidi. Ma qual è però il miglior Impianto Karaoke per cantare con tutta la famiglia? Scopriamolo.

Cosa tenere in considerazione

A differenza di quanto si pensi non serve spendere grandi cifre per avere la possibilità di cimentarsi in una festa canora nel vostro ambiente domestico. Le domande più importanti da farsi quando si parla di impianti karaoke sono principalmente tre:

quanti microfoni contemporaneamente voglio collegare al mio impianto?

Dove utilizzerò principalmente il mio impianto?

Microfono a cavo o wireless?

Come funzionano

Gli elementi principali che costituiscono un impianto per karaoke sono: lettore musicale, microfono, schermo, casse. Specifichiamo, per ognuno di questi dispositivi e strumenti, peculiarità e funzioni.

Il lettore serve a riprodurre le basi musicali. Occorre capire che abbia la capacità di leggere i formati audio digitali più diffusi. La scelta migliore è quella di orientarsi verso un lettore mp3, che rende più semplice la caccia ai file musicale, spesso scaricabili anche gratuitamente. Ricordiamo che gli impianti al momento dell’acquisto hanno in dotazione un campionario piuttosto limitato di tracce.

Il microfono è lo strumento per cantare e può essere con o senza filo. La modalità wireless è senza dubbio più comoda, in quanto vi permetterà una maggiore libertà e flessibilità di movimento. È sempre opportuno verificare la qualità del collegamento per evitare di imbattersi in sgradevoli effetti gracchianti e continue perdite di segnale.

Lo schermo offre la visualizzazione dei testi sincronizzati. In alcuni modelli, specialmente quelli di dimensioni più ridotte la funzione schermo viene svolta da un apparato esterno (TV, computer) attraverso un apposito collegamento. Le casse emettono la miscela dei suoni provenienti dalla traccia musicale e dalla vostra perfomance vocale. Se volete ottenere una riproduzione che sia soddisfacente, la vostra scelta va indirizzata verso prodotti muniti di casse di buona qualità. Devono essere non troppo piccole e dotate di una certa potenza. Facendo attenzione a non esagerare troppo con il volume, specialmente in certi orari, per non arrecare disturbo ai vostri vicini.

Ulteriori strumenti

Gli impianti karaoke più completi dispongono di ulteriori strumenti. Offrono, per esempio, la possibilità di equalizzare il suono, migliorando la qualità di ascolto. Esistono anche dispositivi per rallentare o velocizzare la canzone, modalità molto interessanti da usare mentre ci si allena ad interpretare un brano. Per raggiungere buoni livelli di performance vocali, si rivela essenziale la presenza dello strumento in grado di modificare la tonalità. Non è detto, infatti, che una buona interpretazione debba essere un semplice ricalco di quella originale. Molto spesso basta variare la tonalità alle nostre esigenze vocali per ottenere ottimi risultati.

Migliori Marche

Passiamo ora in rassegna le migliori marche di impianti karaoke per casa e i relativi modelli di punta. Per ottenere un prodotto davvero appagante, in grado di farvi divertire con gli amici anche in occasioni di feste e ricevimenti, si deve necessariamente spendere un po’ di più. Vediamone alcune:

Singing Machine è una marca che dedica la sua attività alla realizzazione di impianti karaoke. Singing Machine SML343BK è equipaggiato da lettore per la riproduzione musicale, microfono, equalizzatore e casse. È un prodotto piuttosto basico con pochi fronzoli, a parte le lucine led che lo incoronano, dotato però di una certa potenza.

Auna è un’altra marca che produce diversi modelli di impianti karaoke. Rispetto ai precedenti, parliamo di prodotti decisamente più equipaggiati che raggiungono ottimi livelli. L’Auna ScreenStar ha un design elegante e sufficientemente aggressivo. È dotato di un display per la visualizzazione dei testi sincronizzati. Le basi musicali possono essere riprodotte in molti formati. Anche in MP3, da fonte esterna, grazie alla presenza dell’ingresso USB compatibile con questo formato. Si può collegare alla TV tramite uscita AV ed è equipaggiato con una telecamera frontale integratache permette di registrare audio e video in formato AVI le vostre performance vocali che potranno essere salvate su scheda SD.

Auna Stage Hero è facilmente trasportabile, grazie alla dotazione della batteria al litio di grande durata, la comoda impugnatura superiore e un peso di soli 4 kg. Propone una vasta scelta di fonti multimediali: lettore CD/DVD, porta USB, connessione bluetooth, radio VHF e ingresso AUX. Il display integrato TFT da 7″ permette un’ottima visualizzazione dei testi sincronizzati e anche la riproduzione di video musicali.

Auna KA8P-V2 BK ha un prezzo leggermente inferiore rispetto agli altri prodotti Auna qui presentati, mantenendo nel complesso una buona qualità. Il suo altoparlante a banda larga può essere utilizzato anche come lettore CD e impianto stereo. Il lettore CD integrato è in grado di riprodurre i formati digitali più comuni, oltre ai formati CDG e i CD karaoke con sottotitoli. Il display TFT da 3,5″ a colori garantisce una visualizzazione dei testi di ottima qualità. È equipaggiato con 2 microfoni con il controllo volume separato e possibilità di azionare l’effetto eco.

