Le piante tossiche per i gatti, l'elenco completo

Si dice che i gatti abbiano sette/nove vite, nonostante ciò, alle volte si è talmente tanto affezionati al proprio felino che si tende a cercare di proteggerlo da qualsiasi cosa lo circondi. Anche in un ambiente domestico o in giardino si possono nascondere delle insidie e dei pericoli, che potrebbero provocare danni alla salute del nostro micio. Scopriamoli.

Rischi

Il pericolo arriva dal mondo vegetale, poi se si ha anche un giardino davanti a casa, sicuramente il rischio aumenta. Stiamo parlando di piante, che possono essere tossiche e nocive per i nostri amici a quattro zampe. Come sicuramente molti sanno, i gatti, ma anche i cani, tendono talvolta a mangiare l’erba, la ragione non è ancora del tutto chiara, c’è chi dice che lo facciano per auto indursi il vomito, per liberarsi da qualcosa che sentono possa avergli fatto male, oppure semplicemente perché attratti da odore e sapore di alcune piante; certo non sanno però, che potrebbero peggiorare le loro condizioni se ingerissero l’erba sbagliata.

Piante off limits

A questo proposito, ecco un elenco di tutte le sostanze potenzialmente pericolose a cui fare attenzione: aglio; azalea; edera (provoca tremori e vomito); gelsomino (è pericolosa tutta la pianta e può addirittura portare a problemi di vista); giglio; glicine; iris; margherita; mughetto; oleandro; ortensia; primula (può provocare dermatite); sambuco; stella di natale (può causare diarrea e infiammazioni della bocca); tulipano; vischio.

Dunque, se avete alcune delle piante appena citate in casa, prestate attenzione ed eventualmente posizionatele in punti difficilmente raggiungibili dai vostri amici pelosi.