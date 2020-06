Prezzi case a Trieste, le quotazioni: la mappa zona per zona

Decidere di acquistare o prendere una casa in affitto è una scelta che va ponderata bene, soprattutto per le spese che si dovranno sostenere. I prezzi delle case e il mercato immobiliare in genere è infatti in continuo mutamento e varia da città a città, da zona a zona.

Il mercato immobiliare a Trieste: i dati a partire dal 2019

A Trieste, nei dati riferibili al 2019, dal punto di vista immobiliare le zone considerate più importanti, in termini di numero di annunci pubblicati, sono state Barriera vecchia, Chiarbola, Roiano, San Giacomo, Opicina, Scorcola, Cologna e Barcola. Fra queste, Barriera vecchia ha presentato oltre 843 annunci immobiliari complessivi tra affitto e vendita. Secondo i dati dell'OMI (Quotazioni immobiliari, Agenzia delle Entrate), il prezzo degli appartamenti nelle diverse zone a Trieste è compreso in tutta la città tra 1.100 euro/m² e 2.450 euro/m² per la compravendita, e tra 3.00 euro/m² al mese e 11.2 euro/m² al mese per quanto riguarda le locazioni.

Il prezzo medio degli appartamenti in vendita (1.600 euro/m² ) è di circa l'8% superiore alla quotazione media regionale, pari a 1.450 euro/m², ed è invece di circa il 6% inferiore alla quotazione media provinciale (1.700 euro/m² ). La quotazione dei singoli appartamenti a Trieste è estremamente disomogenea e nella maggioranza dei casi i prezzi sono molto lontani dai valori medi in città, risultando inferiori a 1.200 euro/m² o superiori a 2.000 euro/m².

Prendendo come riferimento le quotazioni degli appartamenti in vendita, la zona Servola (1.150 euro/m²) è stata la più economica, mentre ha raggiunto le quotazioni più elevate la zona Miramare (2.250 euro/m²). Sempre secondo l' OMI, per le compravendite, la zona che comprende Parte Gretta-Barcola e Costiera è quella con le quotazioni più alte (fino a circa 2.450 euro/m²), mentre al contrario la zona che comprende San Giacomo-Chiarbola-Servola e Monte San Pantaleone si caratterizza per i valori più bassi (a partire da 1.100 euro/m²).

Per quanto riguarda più nello specifico i singoli segmenti del mercato a Trieste, la tipologia che ha registrato il maggior apprezzamento percentuale è costituita da monolocali. La tipologia che ha invece registrato il maggior deprezzamento percentuale è costituita da pentavani.

I dati del 2020

Prendendo in riferimento uno studio di Immobiliare.it, a maggio 2020 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media 1.628 euro al metro quadro, con un aumento del 5,21% rispetto a Maggio 2019 (1.547 €/m²). Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Trieste ha raggiunto il suo massimo nel mese di Dicembre 2019, con un valore di 1.643 euro al metro quadro.

Prezzi al metro quadro delle zone di Trieste

Sempre nel corso del mese di maggio 2020, il prezzo richiesto per gli immobili in vendita a Trieste è stato più alto nella zona Costiera, Grignano, Santa Croce, con 2.633 euro per metro quadro. Al contrario, il prezzo più basso è stato nella zona San Giacomo, Chiarbola, Ponziana con una media di 1.126 euro al metro quadro. Nello stesso mese, il prezzo richiesto per gli immobili in affitto a Trieste è stato più alto nella zona Centro, con 9,55 euro al mese per metro quadro. Il prezzo più basso, invece, è stato nella zona Baiamonti, Valmaura, Borgo San Sergio, Altura con una media di 7,37 euro al mese per metro quadro.