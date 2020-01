Gabbietta per uccelli domestici, come prendersene cura quotidianamente

Avere degli animali in casa è sicuramente un impegno, la cura dello spazio in cui vivono risulta fondamentale, soprattutto se si tratta di spazi ristretti. Oltre ad un'accurata igiene domestica in caso di cani o gatti, la stessa cura deve essere riservata alle gabbiette per uccelli nel caso in cui ne possediate un amico colorato e canterino. Vediamo allora come gestire al meglio la pulizia delle vostre voliere.

Cura della mangiatoia

Come per tutti i nostri amici a 4 zampe, ogni contenitore per cibo e acqua va sciacquato giornalmente e rifornito di mangime ed acqua fresca. Almeno una volta a settimana, però, è bene prendersene cura e pulirli più accuratamente, in questo caso basterà utilizzare dell'acqua calda. Immergere in acqua bollente i tubicini degli ugelli dell’abbeveratoio eviterà la formazione della sporcizia che tende a formarsi sui contenitori sempre bagnati. L’acqua bollente, inoltre, eliminerà tutti i batteri, ed eviterete l’uso di detersivi e sostanze chimiche che potrebbero entrare in contatto con il cibo e l’acqua dei vostri amici.

Cura della gabbietta

Per l’igiene ordinaria della vostra gabbietta per uccelli l’ideale è mettere sul fondo della stessa un foglio di carta da sostituire ogni 2 giorni circa. Per un’igiene più accurata, soprattutto se la voliera ospita più uccellini, è necessaria una pulizia più profonda utile per il loro star bene ma anche per non avere cattivi odori in casa. Per pulire a fondo la struttura è bene smontarla in modo da facilitare le operazioni. Dopo aver eliminato con cura gli escrementi sul fondo, dalle sbarre e dai trespoli, passate alla pulizia. Utilizzante acqua ed un detergente neutro. Per quest'operazione, il sapone di Marsiglia diluito con acqua calda è ideale. Le sue proprietà sgrassanti e l’assenza di additivi chimici lo rendono efficace per sciogliere ogni traccia di liquame, oltre ad essere innocuo per i vostri amici.