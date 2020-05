Riciclo creativo: come utilizzare le bottiglie di vetro per decorare casa e giardino

Siete appassionati del fai da te e del riciclo creativo? Considerato il tanto tempo libero a disposizione, perché non creare degli oggetti originali per decorare la vostra casa e il giardino? Ecco alcune idee semplici, rispettose dell'ambiente e a costo zero per riciclare le bottiglie di vetro.

Come riciclare le bottiglie di vetro in modo creativo

Il vetro è uno dei materiali più versatili. Ma per ideare delle creazioni strane e originali dovrete imparare a tagliarlo. Come fare? Semplice, prestando molta attenzione per evitare di tagliarvi, munitevi di un robusto paio di guanti e procedete in questo modo:

mettete le bottiglie di vetro a bagno in acqua per 24 ore;

incidete la bottiglia all’altezza desiderata utilizzando una semplice taglierina per vetro;

utilizzando una candela o un accendino, scaldate il punto inciso (ruotate la bottiglia per circa un paio di minuti);

immergete la bottiglia in una bacinella di acqua fredda e ruotate in senso opposto le estremità: lo shock termico farà separare le due parti.

una volta divise le due estremità, occorrerà rifinire i bordi utilizzando della carta vetrata finissima leggermente inumidita.

Cosa realizzare?

Con le vecchie bottiglie in vetro è possibile creare tantissimi oggetti e decori dal sapore vintage ma anche moderno. Insomma, le idee sono tante, basta scatenare un po' la fantasia, ecco a questo proposito qualche suggerimento: